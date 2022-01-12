北市不會提早放寒假 教育局出遠距教學手冊

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長柯文哲表示，經教育局與家長會討論，北市不打算跟進桃園提早放寒假；而教育局出版遠距線上課程手冊，針對課程安排、軟硬體設備、行政等提供指引。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病），市長柯文哲被問到是否跟進桃園提早放寒假，柯文哲回應，教育局與家長會討論後不打算提早放假。

教育局發新聞稿表示，彙整北市各級學校110年5月至7月「停課不停學」實施經驗，發布「台北市遠距線上課程教學工作手冊」，讓師生從容面對可能停課風險。

教育局指出，「行政篇」提供學校停課期間遠距線上教學標準作業流程，如校網建置班級線上課表，讓親師生查詢停課期間，哪些節數是線上同步課程或非同步自學課程，並且透過課表提供線上教室連結。

其次「教師篇」指引教師下載學校鐘聲及電子時鐘，並於課程中實施互動遊戲、小測驗和收心操，幫助學生進入良好的學習狀態，也針對課程安排、作業派送方式與教學用APP軟體給予建議，並針對遠距線上測驗，提供運用酷課雲的出題範例。

「學生篇」則說明學生與家長在課前要檢測哪些軟硬體及網路設備，並提醒學生停課不停學期間，應保持良好的作息與心理健康。

教育局表示，手冊中也整理線上學習資源大補帖，讓老師與學生可以快速找到合適的教學與自主學習資源，手冊以線上形式發表，可於教育局網站「防疫不停學」專區下載。（編輯：李亨山）1110112