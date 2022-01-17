新竹縣確診科大生巨城藏壽司用餐2小時 180人篩檢陰性

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確診的新竹縣某科大生11日晚間曾到巨城藏壽司用餐，目前已採檢相關餐廳員工等共265人，已有180人PCR採檢皆陰性。圖為新竹巨城購物中心。中央社記者魯鋼駿攝 111年1月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）針對新竹縣某科大2師生確診，其中，案17932曾在11日晚間7至9時到巨城藏壽司用餐，新竹市長林智堅說，已採檢相關餐廳員工等共265人，已有180人PCR採檢皆陰性。

林智堅今天視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗竹科施打站，接受媒體聯訪時指出，經過疫調案17932曾到巨城購物中心，並在藏壽司用餐，除了用餐2小時脫口罩外，其餘逛街時間都有戴口罩。

林智堅說，接獲新竹縣通報後，立即針對這時段在同樓層、同餐廳的餐廳員工及民眾共256人，初步180人的PCR皆為陰性，其餘都還在採檢中。

林智堅表示，巨城購物中心昨天接獲通知已馬上停止營業，今天全館休館1天清消，近6000名員工將全面快篩，若快篩陽性，市府也會協助PCR採檢。

林智堅指出，竹市目前零確診，但此波病毒傳染力快速，加上適逢春節國人返鄉潮，桃園與大新竹地區為共同生活圈，大家都不應掉以輕心。

林智堅說，繼上週開設4座疫苗施打站，今天起再加開2座，竹市目前共有6座大型疫苗施打站，全為室內，週一至五提供接種服務，在週一、三、五打莫德納疫苗，週二、四打BNT疫苗，隨到隨打、免預約，呼籲民眾儘速接種。（編輯：郭諭儒）1110117