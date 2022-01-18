亞東醫院染疫護理師定序19日出爐 環境採檢陰性

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北18日電）COVID-19疫情持續，第一線醫療人員首當其衝，疫情指揮中心表示，亞東醫院染疫護理師接觸者及病房環境採檢皆為陰性，定序最快19日出爐，感染源待釐清。

國內日前新增一名亞東醫院護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），緊急匡列接觸者，檢驗皆為陰性。由於個案並非專責病房照顧確診個案護理師，須進一步透過病毒基因定序。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，亞東醫院染疫護理師院內第1及第2圈接觸者已全數完成2次採檢，據最新檢驗結果顯示，沒發現新的院內確診員工或病患，病房環境採檢也是陰性。

羅一鈞表示，全院員工在14日曾進行例行篩檢，檢驗結果都陰性，由於出現確診護理人員，全院5000人普篩進行中，至於染疫護理師的基因定序，預計最快明天有結果。

另外，國內本土疫情持續，被指揮官陳時中視為「重中之重」的桃園聯邦銀行、西堤群聚事件，與事件有地緣關係的案17934，個案Ct值30，病毒量低，但N抗體陰性非舊案，將進一步複驗，排除偽陽性可能，釐清感染源。

陳時中今天報告案17934的最新疫調狀況，他說，案17934第2次採檢結果從原本的陽性轉變成陰性，現階段須進一步分析個案的血清抗體狀況跟後續病毒定序，才能較清楚掌握傳播關聯性。

至於曾在1月9日赴西堤用餐染疫顧客（案17932）為一名明新科大學生，她的室友近日也確診為案17999，陳時中說，這一名室友在新竹縣幼兒園實習，個案服務的幼兒園已進行大規模疫調，立即展開採檢、隔離，希望將疫情影響降到最低。（編輯：陳政偉）1110118