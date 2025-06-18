快閃旅遊好選擇 台北高雄豋最佳單晚住宿目的地

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（中央社記者余曉涵台北18日電）旅遊業者統計今年前5月的預訂數據，台灣在亞洲最受歡迎的單晚住宿目的地中表現亮眼，台北及高雄2座城市都列入名單之內，顯示台灣在亞洲市場的高度吸引力。

旅遊業者Agoda今天發布新聞稿表示，快閃城市旅遊風潮興起，微旅行已成為現代旅客的熱門選擇，這類旅行形式讓旅客能輕鬆探索附近的目的地、文化中心及隱藏寶地，無論是一日遊還是一夜住宿，都能有效節省時間並獲得豐富體驗。

Agoda指出，根據今年前5月的預訂數據，台灣在亞洲最受歡迎的單晚住宿目的地中表現亮眼，台北名列第3，僅次於吉隆坡和首爾，高雄則位居第8。

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Agoda表示，台灣有2個城市進入前10名，成為短期旅客體驗城市魅力與便捷旅行的重要目的地。

Agoda指出，即便是短期停留，台北融合現代景點如台北101和熱鬧的夜市，高雄則以悠閒的氛圍、豐富的文化和蓬勃的演唱會經濟，提供完美的放鬆和娛樂結合，2座城市一起推動台灣旅遊業，吸引本地和國際遊客。（編輯：張雅淨）1140618