舊金山市長：Omicron高峰已過 新增病例下降

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舊金山疫苗接種率82%，家用快篩試劑也是重要防疫工具之一。當地政府官員20日宣布新型冠狀病毒Omicron變異株疫情高峰已過，進入新的階段。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月21日

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）舊金山市政府官員今天說，最新數字顯示新型冠狀病毒Omicron變異株疫情已過了最嚴重的高峰，新增確診病例呈現下降的趨勢，顯示COVID-19疫情到了新的轉捩點。

根據舊金山市政府統計，以7天平均染疫數來看，高峰在本月9日，平均每天有2164人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），12日的日均確診數降到1705人。疫情在舊金山減緩的趨勢，與全美各地受Omicron變異株橫掃的地區大致相同，顯示「來得急、去得快」的特色。

舊金山市長布里德（London Breed）今天在市政廳前舉行記者會表示，已看到「隧道盡頭的曙光」。她說，或許人們有可能要再穿過另一條疫情的隧道，但是目前知道前方「有希望、有光芒」。

在整個舊金山灣區，舊金山是第一個由市府官員宣布Omicron高峰已過的城市。舊金山衛生局長柯法克斯（Grant Colfax）對眼前的疫情表達樂觀，他說，雖然還不能完全掉以輕心，「好消息是確診數已經達高原期，且數字正在往下掉」。

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舊金山的疫苗接種率達83%，柯法克斯表示，現階段的目標不是去一一阻擋染疫病例，「Omicron已經證明這不可能，我們的目標是避免最壞的結果」。

舊金山民眾在公共場所活動需維持佩戴口罩的防疫規定。當地官員正在對目前疫情的關鍵變化做準備、與病毒共存，專家普遍認為COVID-19會變成季節性流行性感冒或普通感冒等地方性流行病（endemic disease），而不再是大規模的流行病。（編輯：郭中翰）1110121