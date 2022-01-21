更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增23本土高雄相關達10例 境外移入增45例
首頁 / 國際

舊金山市長：Omicron高峰已過 新增病例下降

2022/1/21 12:33（1/21 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
舊金山疫苗接種率82%，家用快篩試劑也是重要防疫工具之一。當地政府官員20日宣布新型冠狀病毒Omicron變異株疫情高峰已過，進入新的階段。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月21日
舊金山疫苗接種率82%，家用快篩試劑也是重要防疫工具之一。當地政府官員20日宣布新型冠狀病毒Omicron變異株疫情高峰已過，進入新的階段。中央社記者周世惠舊金山攝 111年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山20日專電）舊金山市政府官員今天說，最新數字顯示新型冠狀病毒Omicron變異株疫情已過了最嚴重的高峰，新增確診病例呈現下降的趨勢，顯示COVID-19疫情到了新的轉捩點。

根據舊金山市政府統計，以7天平均染疫數來看，高峰在本月9日，平均每天有2164人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），12日的日均確診數降到1705人。疫情在舊金山減緩的趨勢，與全美各地受Omicron變異株橫掃的地區大致相同，顯示「來得急、去得快」的特色。

舊金山市長布里德（London Breed）今天在市政廳前舉行記者會表示，已看到「隧道盡頭的曙光」。她說，或許人們有可能要再穿過另一條疫情的隧道，但是目前知道前方「有希望、有光芒」。

在整個舊金山灣區，舊金山是第一個由市府官員宣布Omicron高峰已過的城市。舊金山衛生局長柯法克斯（Grant Colfax）對眼前的疫情表達樂觀，他說，雖然還不能完全掉以輕心，「好消息是確診數已經達高原期，且數字正在往下掉」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

舊金山的疫苗接種率達83%，柯法克斯表示，現階段的目標不是去一一阻擋染疫病例，「Omicron已經證明這不可能，我們的目標是避免最壞的結果」。

舊金山民眾在公共場所活動需維持佩戴口罩的防疫規定。當地官員正在對目前疫情的關鍵變化做準備、與病毒共存，專家普遍認為COVID-19會變成季節性流行性感冒或普通感冒等地方性流行病（endemic disease），而不再是大規模的流行病。（編輯：郭中翰）1110121

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族