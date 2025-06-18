精進私菸查緝 財政部6/24跨部會與地方政府研商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北18日電）財政部表示，擬於6月24日邀集衛福部、數發部、中央與地方查緝機關研商精進私劣菸品（含加熱菸）稽查作為，並修正今年度加強查緝私劣菸酒策進計畫，以落實執行；同時，為強化檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵金請領程序及管理機制，財政部正檢討修正相關辦法。

立法院財政委員會明天將邀請財政部等部會，針對「近三年菸酒管理法對於私菸（含電子煙、加熱菸）查緝成效與菸品健康捐經費分配及運作使用情形」，進行專題報告，並備質詢。

根據今天出爐的財政部報告，財政部表示，民國111年至113年查獲違法菸品（含加熱菸）分別為1564.4萬包、1838.5萬包及1120.3萬包；112年相較111年成長，113年查獲量雖較112年減少718.2萬包，但件數增加4589件。

財政部說明，查獲數量減少主要原因，是以往邊境走私菸品轉變為國內產製私菸的地下菸廠，且地下菸廠由大型製菸設備違法製菸，轉變為地點分散且規模小型化，導致每一案件的查獲數量降低，查緝困難度增加。

財政部指出，114年截至5月底，在中央及地方查緝機關的努力下，違法菸品（含加熱菸）查獲量826.9萬包，與113年同期比較，增加283.3萬包，增幅52.13%。

財政部進一步表示，鑑於目前並無經衛生福利部核定通過健康風險評估審查的加熱菸，因此市面流通的加熱菸均屬「菸酒管理法」所稱的私菸。

據統計，113年查獲違法加熱菸229.57萬包、4435件，與112年比較增加130.58萬包，增幅達131.91%；今年截至5月底，查獲違法加熱菸113.98萬包、2082件，與113年同期比較，增加47.97萬包，增幅為72.66%，占查獲各式違法菸品總數的比率達13.78%。

在菸品查緝精進作為方面，財政部指出，每年訂定加強查緝私劣菸酒策進計畫，已將地下菸廠及加熱菸等新型違法態樣列為重點查緝對象，每年發動中央及地方查緝機關辦理5次私劣菸酒專案查緝。

財政部表示，為有效查緝地下菸廠，已請海關運用風險管理機制並善用X光檢查儀，加強查緝進口貨物虛報貨名或夾藏菸葉（絲）及製菸設備案件，並請地方政府將轄內易成為製菸地點的廢棄或偏遠地區工廠，列為查察重點。

為遏止加熱菸流入市面，財政部說明，除請海關將快遞、郵包列為查緝重點，透過與國內外執法單位交流情資，分析鎖定相關高風險人員或貨物，以截查於關口，並請各地方政府持續於網站、市面加強加熱菸的稽查，健全菸品市場秩序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

財政部提到，為強化打擊違法菸品（含加熱菸）的力道，財政部預訂於6月24日召開會議，邀集衛生福利部、數位發展部、中央與地方查緝機關研商精進私劣菸品（含加熱菸）稽查作為，並修正今年度加強查緝私劣菸酒策進計畫，以落實執行。

財政部強調，依「檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法」規定，違規菸酒案件於判決或行政處分確定後，才由地方政府逐案函報財政部國庫署申請發給獎勵金；獎勵金是發給檢舉人及查緝機關，國庫署並未支領獎勵金，且為強化菸酒獎勵金的請領程序及管理機制，財政部現正進行檢討修正。（編輯：張良知）1140618