北市青年局滿週年 蔣萬安：助青年未來創新多元

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）台北市長蔣萬安今天出席青年局成立1週年茶會，他說，已推動國際實習計畫、提供實習津貼及1500個實習機會等，將持續規劃政策，協助台北青年未來發展注入創新與多元。

台北市政府青年局今天舉辦成立1週年茶會，蔣萬安與會致詞時，肯定青年局1年來積極推動許多政策。

他說，活動開始的國標舞、霹靂舞及街舞的表演者，都曾獲得青年局全力支持順利出國參賽，為台灣爭取光榮。

蔣萬安細數各方面的政策推動，首先在國際交流上推動國際實習計畫，去年起邀請哈佛大學學生來台實習，今年擴大邀請賓州大學（UPenn）、普林斯頓大學、日本早稻田大學等校學生來台實習。

他說，同時積極推動海外實習，讓青年赴泰國、新加坡等地的公部門及企業單位實習，學習實務經驗。

青年職涯發展方面，他說，為幫助青年在轉換職涯階段獲得經濟支持，提供實習津貼每人新台幣5000元；並已提供1500個實習機會，減少學用落差，促進青年與職場接軌。

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蔣萬安說，此外，青年局也與Google、輝達等科技業合作，提供AI應用等實務課程，幫助青年掌握產業趨勢、快速學習，以提升就業競爭力。

最後他說，未來將持續擴大補助範圍，鼓勵更多青年赴海外實習，累積國際經驗；而青年局團隊、35名來自不同領域的青年所組成6個工作小組的「青年諮詢委員會」，將持續規劃政策，為台北青年的未來發展注入創新與多元。（編輯：方沛清）1140618