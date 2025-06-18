震災危樓未拆住戶發聲挨批政治操作 花縣府說明進度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮紅單社區馥邑京華是0403強震後唯一還沒拆除的危樓，住戶黃展宏說，日前上節目表達希望加速重建進度，卻遭批政治操作；縣府今天說明進度，盼不要將天災政治化。

民進黨立委陳培瑜、無黨籍花蓮縣議員楊華美今天舉行記者會，以時間序說明國民黨立委傅崐萁在地震初期沒有積極介入災後協調，反而前往中國與政協主席會面，直到罷免二階連署，才在今年3月召開協調會挽救形象，呼籲勿將災後重建議題政治化。

馥邑京華社區管委會監察委員黃展宏透過影片指出，自己沒有政治色彩，上節目只是希望大樓重建進度可以加快，該提交的資料都給縣府，也曾多次向縣府反映都沒有獲得正面回應，作為地方主管機關，至少讓災民知道拆除申請進度。

花蓮縣府今天下午由建設處長鄧子榆、行政暨研考處長陳建村舉行0403地震復建說明會，山海關大樓、蓮花大樓、統帥大樓、天王星大樓的主委或住戶代表、北濱街已拆除的危樓屋主等人列席。

鄧子榆說，今年3月已將馥邑京華社區及17棟已拆除大樓經費申請送行政院，目前仍在等待中央核定，經費核定後才可辦理發包作業，且後續拆除工程由國土署辦理，縣府協助撤離周邊住戶、交管及廢土運送路線規劃等行政協調，確實目前還無法確認拆除期程。

透過 Google News 追蹤中央社

陳建村指出，去年0403地震，造成2000多戶受災戶，需要中央及地方政府共同為重建找到有效方案，希望各界同理心關懷，不要在天然災害議題做政治操作，若有對縣府不實指控，影響縣府聲譽，會尋求法律途徑捍衛第一線工作人員名譽。

多名住戶代表都提到，災後受到地方政府、中央政府協助，傅崐萁也有召開幾次協調會了解災民需求，理解各單位因權限劃分，公文往返也需要時間，希望能加速並從簡，且中央與地方政府要合力，才能讓災民早點回家。（編輯：陳仁華）1140618

民進黨立委陳培瑜（左）、無黨籍花蓮縣議員楊華美（右）18日共同舉行記者會，以時間序指國民黨立委傅崐萁在地震初期未積極介入災後協調，直到罷免二階連署，才在3月間開協調會挽救形象，呼籲勿將災後重建議題政治化。（花蓮縣議員楊華美辦公室提供）中央社記者張祈傳真 114年6月18日