兒童染疫恐現小兒多系統發炎症候群 死亡率達2成

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農曆春節連假將至，台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會27日共同呼籲民眾落實「3防3擊」，「3防」為戴口罩、勤洗手、保持社交距離，「3擊」則是疫苗、篩檢、治療，為自己及家人健康把關。中央社記者陳婕翎攝 111年1月27日

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）春節連假將至，人潮南北移動增加COVID-19疫情風險，國內兒童沒有接種過疫苗，醫師提醒，雖然兒童染疫多為輕症，但若演變成小兒多系統發炎症候群，死亡率恐達2成。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，面對Omicron變種病毒強襲，台灣感染症醫學會理事長王復德今天上午在記者會中提醒，春節即將來臨，民眾仍應時刻保持警覺，避免非必要群聚與接觸、減少人流移動，做好自身的防疫行為，守住個人的第一道防線。

不僅成人需要小心COVID-19找上門，孩童的健康狀況也要特別注意。林口長庚醫院副院長邱政洵說，過去兩年疫情20歲以下族群確診分布，以10至19歲青少年居多，幾乎都是在家戶內遭傳染，其次是在校園染疫，一再顯示，兒童存在不可忽視的染疫風險。

邱政洵表示，所幸台灣醫療資源充沛，國內目前沒有出現兒童COVID-19死亡個案，染疫兒童多以輕症、無症狀居多，但根據國外文獻發現，當社區爆發COVID-19疫情大流行時，就會有一定比例的染疫兒童出現嚴重併發症，進而增加死亡風險。

邱政洵進一步解釋，上述染疫兒童出現嚴重併發症名為「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C），是國外兒童染疫後出現的罕見症狀，據文獻統計，全球約有6000多名兒童MIS-C個案，各年齡層兒童及青少年都可能發生，好發年齡層中位數為9歲，嚴重者可能休克或死亡，死亡率最高可達2成，不可掉以輕心。

邱政洵說，台灣12至17歲的疫苗覆蓋率較低，再加上未滿12歲的兒童仍無法施打疫苗，台灣未滿12歲的兒童占總人口約10%，換句話說，多達200多萬名兒童一針疫苗都沒打，兒童疫苗施打不完整，屬於染疫風險族群，更需仰賴家中親友多關注孩童健康狀況。

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同時全民做好自主防疫，控制疫情擴散，才能降低兒童染疫風險。邱政洵提醒，在中央開放11歲以下兒童接種疫苗前，推廣以家庭為中心的保護概念，即是兒童周圍的大人，包含父母、爺爺奶奶皆應施打疫苗，才能建立完整的保護網，讓國家未來主人翁獲得最好的保障。

若兒童有疑似症狀無須驚慌，可先採取篩檢動作，或盡速前往鄰近醫院、診所尋求專業的協助，避免錯失關鍵治療時間。另外，邱政洵建議，春節期間大人與小朋友接觸，更要靠親友們的自覺，避免不必要的接觸或擁抱，保護家中孩童。（編輯：張雅淨）1110127