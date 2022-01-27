亞洲第2取得 首批輝瑞口服藥3200人份抵台

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北27日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，首批約3200人份輝瑞口服藥中午抵台，台灣是亞洲第2個取得藥物的國家，染疫患者若具重症風險因子且符合一定條件，即可用藥。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，口服藥物採購狀況備受矚目，首批默沙東口服藥日前剛剛運抵台灣，日前剛簽約採購2萬份並獲食藥署緊急使用授權（EUA）的輝瑞口服藥，今天也送來首批藥物。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，首批輝瑞口服藥約3200人份中午運抵台灣。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣是亞洲第2個取得輝瑞口服藥的國家，僅次於韓國，先前抵台的默沙東口服藥也是亞洲第2取得，僅次於日本；整體來看，台灣已同時備有2種口服抗病毒藥物。（編輯：管中維）1110127