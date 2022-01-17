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Omicron肆虐孩童染疫數大增 卡達3週大嬰兒病逝

2022/1/17 09:12
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（中央社杜哈16日綜合外電報導）卡達衛生部今天表示，一名3週大的嬰兒感染COVID-19後病逝。這個波灣國家通報的兒童染疫喪生情況，實屬罕見。

法新社報導，卡達的公共衛生部門在聲明中說：「一名3週大的寶寶因為感染COVID-19（20019冠狀病毒疾病）出現重症而不幸身亡。」

聲明中補充道：「這個寶寶沒有其他已知的醫療或遺傳疾病。」這是疫情爆發以來，卡達境內第2起染疫過世的孩童。

兒童因為COVID-19喪命的情況十分罕見，但自高傳染力的Omicron變異病毒株蔓延以來，多國的衛生當局都注意到兒童確診數量有上升的趨勢。

卡達衛生部表示，整體來看，年紀較輕者，染疫並演變成重症的風險比較年長者低，但「目前這波疫情染疫的兒童人數較多，需要醫療照護的人數也比前幾波疫情要多」。

人口有260萬的卡達，累計有約30萬人確診、約600人染疫病逝。

卡達確診人數在最近幾週激增。去年12月底開始，卡達主要的醫療機構中，所有負責COVID-19患者的醫療及行政人員都暫停休假。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110117

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