加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
李竺芯抱回年度專輯成金曲大贏家 台韓樂團夢幻合作「AAA」奪3獎
首頁 / 國際

無懼禁令 布達佩斯驕傲遊行主辦方估20萬人上街

2025/6/29 02:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布達佩斯28日綜合外電報導）匈牙利首都布達佩斯今天舉行「驕傲遊行」，大批群眾無視禁令走上街頭，主辦單位宣稱參與人數打破過往紀錄，達到20萬人，此舉也被視為是對歐盟打壓LGBTQ權利的1次重大反擊。

綜合法新社和路透社報導，布達佩斯驕傲遊行（Pride march）主席拉德范伊（Viktoria Radvanyi）告訴記者：「我們認為有18萬到20萬人參與活動。很難精確估算，因為從來沒有這麼多人參加布達佩斯驕傲遊行。」

美聯社則稱，約有10萬人參加這場匈國史上規模最大的LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）驕傲遊行。主辦單位表示，這場遊行被認為是對總理奧班（Viktor Orban）政府的公開譴責。

匈牙利國會於今年3月18日通過法案，禁止LGBTQ+族群舉行驕傲遊行，理由是可能對兒童有害。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

遊行隊伍從布達佩斯市政廳出發，穿越市中心，最後跨過多瑙河（Danube River）上的伊莉莎白橋（Erzsebet Bridge）。人群隨著音樂起舞，揮舞彩虹旗與反政府旗幟。

遊行群眾說，這不僅是為了捍衛性少數族群的基本權利，同時也要抗議奧班政府對民主制度的打壓。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1140629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：