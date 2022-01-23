日本分析 Omicron肺炎比率約Delta的1/6

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本國立傳染病研究所彙整境內病例得知，Omicron引發肺炎比率約為Delta的1/6。儘管Omicron重症風險看似較低，但也出現因為嚴重喉嚨痛造成健康惡化等案例，仍有必要多加注意。

日本讀賣新聞報導，國立傳染病研究所針對特定時間點的首都圈1都3縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）病例，進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引發肺炎等重症比率的分析。

日本2021年夏天遭受第5波疫情侵襲時的主流病毒株Delta變異株，及今年1月上旬開始流行的Omicron變異株成比較對象。

結果顯示，跟2020年秋天左右流行的原始病毒株相比，Delta變異株引發肺炎的比率約為原始病毒株的0.73倍；而在Omicron變異株的部分，引發肺炎的比率大幅降低，僅約為原始病毒株的0.12倍。

日本全境從2021年春天開始持續為民眾接種疫苗，有可能因此降低染疫患者重症風險。

Omicron變異株跟Delta變異株不僅重症風險有異，連在肺炎以外的症狀也不大相同。

廣島縣政府日前調查轄內Omicron變異株快速擴大時的約400名染疫患者發現，52%患者會出現喉嚨痛症狀，超過Delta變異株流行時第5波疫情的34%。

Omicron變異株患者出現咳嗽及全身倦怠感的比率高於Delta變異株，但另一方面，出現嗅覺及味覺障礙的比率僅1%，低於Delta變異株的6%。

Omicron變異株患者症狀雖然類似流感或感冒，但國立國際醫療研究中心國際傳染病中心主任大曲貴夫表示，「高齡人士與慢性病患者易出現重症的情況並未改變，千萬不可掉以輕心」。

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大曲說，Omicron變異株被認為易於在喉嚨增生，有病例是因為嚴重喉嚨痛無法進食與飲水，進而造成全身狀態惡化，所以患者在療養時必須注意確實攝取水分與營養，也希望大家徹底做好防疫工作。

日本放送協會（NHK）報導，雖然在Omicron變異株快速擴散的情況下，首都圈各大學附設醫院內患者幾乎都是輕症，但也出現本身慢性病因染疫惡化必須送醫急救等病例，這種看似因染疫造成間接影響的病例相繼出現。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110123