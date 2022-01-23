更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情9/300

日本第6波重症患者數約3週前8倍 專家籲警戒

2022/1/23 12:16（1/23 12:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本全境正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多。圖為大阪街頭。（共同社）
日本全境正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多。圖為大阪街頭。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本全境正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多，儘管Omicron變異株被認為有「輕症傾向」，但專家等人仍對重症患者數快速增加表達強烈警戒感。

日本時事通信社報導，日本政府厚生勞動省表示，各地方政府今年1月1日公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症患者數加總共51人；隨著每天新增確診病例快速增加，重症患者數在1月1日的一週後增至89人、兩週後增至233人，到21日時已創約3個月新高的逾400人。

日本全境重症患者數到本月22日增至424人，是年初51人約8倍之多，也是2021年9月4日創新高紀錄2223人的約1/5。

富士新聞網報導，日本全境本月22日新增5萬4581例確診病例，是疫情爆發至今單日新增首度逾5萬例，連東京都22日單日新增也首度逾萬例。

日本全境共47個都道府縣，22日多達30個都府縣單日新增分創當地新高紀錄，各地疫情相當嚴峻。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110123

延伸閱讀
日本防疫鎖國延長至2月底 將為12歲以下打疫苗日本疑現首例Omicron死亡 有慢性病接種兩劑疫苗日本研究：曾吸菸者多患病 染疫重症風險最高2倍亞洲染疫死亡率低 日本研究可能跟腸道細菌有關
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀