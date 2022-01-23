日本第6波重症患者數約3週前8倍 專家籲警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本全境正面臨第6波疫情侵襲，近期重症患者數已增加到年初約8倍之多，儘管Omicron變異株被認為有「輕症傾向」，但專家等人仍對重症患者數快速增加表達強烈警戒感。

日本時事通信社報導，日本政府厚生勞動省表示，各地方政府今年1月1日公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症患者數加總共51人；隨著每天新增確診病例快速增加，重症患者數在1月1日的一週後增至89人、兩週後增至233人，到21日時已創約3個月新高的逾400人。

日本全境重症患者數到本月22日增至424人，是年初51人約8倍之多，也是2021年9月4日創新高紀錄2223人的約1/5。

富士新聞網報導，日本全境本月22日新增5萬4581例確診病例，是疫情爆發至今單日新增首度逾5萬例，連東京都22日單日新增也首度逾萬例。

日本全境共47個都道府縣，22日多達30個都府縣單日新增分創當地新高紀錄，各地疫情相當嚴峻。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110123