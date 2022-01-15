日本疑現首例Omicron死亡 有慢性病接種兩劑疫苗

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日本靜岡市政府表示，11日在市內一個醫療機構死亡的男性，確認感染Omicron變異株，且患有嚴重慢性病，曾接種兩劑輝瑞疫苗。圖為15日東京銀座行人戴口罩防疫。（共同社）

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本靜岡市政府今天表示，11日在市內一個醫療機構死亡的男性，經過基因定序確認感染Omicron變異株。這名男性是高齡人士，且患有嚴重慢性病，曾接種兩劑輝瑞疫苗。

日本時事通信社報導，這可能是日本感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株患者死亡首例。

產經新聞報導，靜岡市政府表示，這名感染COVID-19的高齡男性11日死亡，經過基因定序確認感染Omicron變異株。

共同社報導，靜岡市政府表示，男性死者本身有嚴重慢性病，負責治療這名男性的醫療機構認為，男性很可能是因為慢性病惡化死亡。死者生前已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110115