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日本Omicron延燒 沖繩大阪廣島新增病例創新高

2022/1/15 17:33（1/15 17:50 更新）
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速延燒，除了東京都時隔4個多月單日新增再逾4500例，包括沖繩縣、大阪府、廣島縣等地單日新增都創當地歷史新高紀錄。

日本TBS電視台報導，截至今天下午5時15分止，日本全境已新增2萬2791例確診病例，超過14日新增病例數，另新增5例死亡病例；日本全境今天重症患者數較14日增加12人，總數233人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4561例確診病例，繼2021年8月26日以來單日新增再逾4500例；東京都重症患者較14日增加1人，總數4人。

北海道今天新增695例確診病例，繼2021年5月以來單日新增再逾600例，至今累計病例數6萬3937例。

位於東北地方的青森縣今天新增143例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數6393例。新潟縣今天新增284例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數9536例。

大阪府今天新增3692例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數21萬9100例；大阪府重症患者數較14日增加2人，總數9人。

京都府今天新增725例確診病例，連續兩天創單日新高紀錄，至今累計病例數3萬9663例。兵庫縣今天新增1191例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數8萬3513例。

廣島縣今天新增1212例確診病例，是單日新增首逾千例、創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數2萬9379例。沖繩縣今天新增1829例確診病例，再創歷史新高紀錄，至今累計病例數6萬5870例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110115

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