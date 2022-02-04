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幼兒染疫誰陪病照顧？陳時中說明2大判斷重點

2022/2/4 15:50（2/4 17:01 更新）
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桃園、台北與高雄陸續出現幼兒園群聚疫情，不少家長因陪病照顧幼童染疫。不過指揮官陳時中4日指出，到底是因照顧幼童而染疫，還是本來屬高風險已染疫但尚未被檢出，很難區分。（圖取自Unsplash圖庫）
桃園、台北與高雄陸續出現幼兒園群聚疫情，不少家長因陪病照顧幼童染疫。不過指揮官陳時中4日指出，到底是因照顧幼童而染疫，還是本來屬高風險已染疫但尚未被檢出，很難區分。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者江慧珺、吳欣紜台北4日電）本土疫情有多起幼兒園群聚染疫事件，不少家長因陪病照顧幼童染疫。指揮官陳時中今天說，陪病者會優先考慮染疫風險高的同住家人，以及照顧者本身重症風險低。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，桃園、台北與高雄陸續出現幼兒園群聚疫情。台北市長柯文哲今天表示，等同讓本來沒得病的大人照顧確診者，雖接種疫苗後得病也不會很厲害，但總有改善空間。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，近期有部分家長照顧確診幼童後，採檢結果由陰轉陽，但他強調，到底是因照顧幼童而染疫，還是本來屬高風險已染疫但尚未被檢出，很難區分。

陳時中說，目前要求陪病者是以同住家人優先，因同住家人本來染疫風險就高，此外陪病者也希望是重症風險較低者，考量誰的身體好、同住時間長，會優先考慮陪病照顧確診幼童。

媒體也詢問，未滿12歲兒少接種COVID-19疫苗的討論進度，陳時中說，要看國際施打情況與專家意見再決定，疫苗接種必須考慮是否利大於弊，兒少染疫或重症風險都較低，故目前沒有強烈意願。（編輯：陳清芳）1110204

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