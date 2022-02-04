北市幼兒園群聚 黃珊珊：新增母子檔確診

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（中央社記者蕭博文台北4日電）外傳台北市幼兒園群聚案再添個案，台北市副市長黃珊珊今天上午表示，新個案為一組母子檔，細節等中央公布後再對外說明。

台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤與黃珊珊今天上午視察東區地下街接種站，並接受媒體聯訪；媒體問到，外傳北市幼兒園群聚又有新個案，黃珊珊回應，下午中央宣布後，才能說明細節，但證實新增一組母子檔確診。

針對北市出現數名父母陪病染疫，是否調整陪病標準作業流程，柯文哲說，12歲以下確診者不管住院或在專責防疫旅館都要家長陪伴，等同讓本來沒得病的大人照顧確診者，雖然接種過2劑疫苗者即使感染Omicron變異株，得病也不會很厲害，但總是有改善空間。

媒體還問到，副總統賴清德日前率特使團出席宏都拉斯新總統卡蕬楚就職典禮，現有一名宏國大使館人員確診，是否擔心接種高端疫苗的賴清德狀況；柯文哲表示，打高端不見得沒有保護作用，就像密醫不見得醫術比有醫師執照的差，但密醫上法庭一定必敗。

另一方面，台北市重啟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統，今天跟明天開放6萬8387劑的BNT疫苗追加劑讓民眾預約；柯文哲對此表示，BNT跟莫德納在醫學上一樣好，不打BNT也沒有那麼多莫德納可打，呼籲民眾盡快預約；蔡炳坤則補充，今天開放半小時，已經有4863人預約。（編輯：張銘坤）1110204