北市電影廳內禁飲食 柯文哲：群聚張口吃飯最危險

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台北市政府宣布，今天起影城影廳內禁止飲食。台北市長柯文哲說，在不影響經濟的上面會嚴格一點，群聚張口吃飯還是最危險，因此希望避免在影廳裡吃東西。

台北市長柯文哲今天一早前往北市府大數據中心，跟市民開箱大數據中心如何應用到疫情監控和市政決策。

針對台北市政府宣布今天起影城影廳內禁止飲食部分，柯文哲接受媒體聯訪時表示，就實務經驗上，不影響民生經濟的要縮緊一點，希望民眾還是可以維持看電影，但在裡面吃東西就要避免，群聚張口吃飯還是很危險。

柯文哲表示，從數據上來看，過年期間政府的效率會下降，過完年後可能到處都是感染源，因此雖然對業者會有小小損傷，但依據80-20法則，還是希望讓經濟維持下，也可以讓疫情較為安全。

媒體追問這樣是否已經算是防疫標準升至2.5級，柯文哲說，每天本土案例還是有幾十個，希望不要在過年假期讓疫情散開。

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另外，柯文哲表示，醫學是統計科學，由於群聚吃飯很危險，因此要用科學方法來解決，他主張疫苗護照，就是很重要的部分，只要有打2劑疫苗就可以進來吃飯，沒有打疫苗者不是不能吃，而是要讓店家安排包廂，除非業者沒有包廂，才不讓未打疫苗者進入吃飯。

柯文哲說，整個國家還是要合理的防疫措施，這也是目前台灣防疫最成功的地方，沒有動用警察、軍隊的硬手段，而是以防疫指引造就在全世界前10%的防疫表現，因此，不要用民粹的方式，透過高素質的國民，維持防疫與正常經濟在大家都可以接受的平衡才是最好的方式。（編輯：陳政偉）1110201