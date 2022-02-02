北市疫苗預約加開BNT 高端3處現場接種

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（中央社記者劉世怡台北2日電）台北巿府今天表示，中央1922預約平台21期預約截止後，北市BNT及高端疫苗還有餘額，加開BNT疫苗2月4日、5日預約，並於7日至9日接種，2月7日至11日高端疫苗現場掛號接種。

台北巿長柯文哲下午赴中正健康中心慰問員工，接受媒體聯訪時表示，2月4日及5日上午9時至下午5時，加開台北市疫苗預約系統提供BNT疫苗追加劑6萬8387劑預約，6日發送簡訊通知，7日至9日接種；2月7日至11日加開高端疫苗現場掛號接種，於3處中型接種站（台北車站、義信禮堂及捷運松山站）共提供6778劑。

柯文哲呼籲，他本身是打BNT，民眾不必非「莫德納」不可，接種追加劑疫苗可提升體內抗體效價，不論莫德納或BNT疫苗都有一定的抗體效價，可降低感染病毒風險及感染後引發重症或死亡風險。

北市衛生局表示，中央1922預約平台第21期提供28萬3192劑服務量能，已完成預約19萬3802人，其中BNT疫苗已預約5萬325人、高端1萬4008人及莫德納12萬9469人。

由於BNT疫苗還有超過8萬個名額，扣除醫院掛號系統預約量，北市衛生局於春節期間初四初五加碼開放台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統」，共173處提供接種服務，滿18歲以上110年11月15日前（含）完成第二劑疫苗接種者，即可把握機會預約接種。

此外，今天北市新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案18989），為北市幼兒園及補習班群聚案確診學童案18713的父親，父子於1月26日同被匡列為居家隔離，兒子於1月27日確診，父親陪病被傳染，陸續於30日出現發燒、喉嚨癢症狀，31日採檢，2月1日確診，CT值17.8，目前已收治醫院治療中。（編輯：卞金峰）1110202

（台北市政府提供）