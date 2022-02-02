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疫情10/300

新北男自主管理偕子吃自助餐 高市衛生局將開罰最重1萬5千元

2022/2/2 11:57（2/2 13:06 更新）
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高雄市確診個案18942在入境後自主健康管理期曾和兒子前往大型自助餐廳用餐，高市環保局派員清消。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月2日
高雄市確診個案18942在入境後自主健康管理期曾和兒子前往大型自助餐廳用餐，高市環保局派員清消。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月2日
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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄市衛生局宣布確診的案18942為40多歲男性，10日從中國入境、25日返家，27日自主健康管理期曾和兒子前往大型自助餐廳用餐；衛生局今天表示將依法開罰新台幣3000至1萬5000元。

高雄市政府昨天宣布新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中案18942在10日從中國入境居檢、23日居檢期滿前採檢陰性、25日返家。30日感覺喉嚨不適，隔天進行接觸者匡列採檢，確診後收治醫院治療。

衛生局表示，經疫調發現這名個案在自主健康管理期還和從新北市返家的兒子（案18905，1月31日確診）於1月27日下午4時30分至5時搭民族幹線90路公車，由大中路口到新光三越站，下午5時30分到晚間8時25分，在苓雅區三多四路上的大遠百「饗食天堂」用餐，晚上8時30分到9時再搭同班公車返回大中路口。

高雄市政府衛生局今天發布訊息表示，將依傳染病防治法，處以罰鍰3000至1萬5000元。詳細金額將在個案完成醫療程序後，依詳細調查情況開罰。

衛生局提醒，依據中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者，可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實戴口罩的公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。（編輯：張芷瑄）1110202

案18905在自主健康管理期間前往百貨公司大型自助餐廳饗食天堂用餐。（高雄市政府提供）
案18905在自主健康管理期間前往百貨公司大型自助餐廳饗食天堂用餐。（高雄市政府提供）
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