更多編輯台推薦新聞：
影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴
國際

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

過年後求診失眠多2成 醫生建議維持作息睡前別飲酒
生活

過年後求診失眠多2成 醫生建議維持作息睡前別飲酒

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄確診足跡至饗食天堂、漢神巨蛋 幼兒園傳播鏈與高雄港無關
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情9/300

高雄確診足跡至饗食天堂、漢神巨蛋 幼兒園傳播鏈與高雄港無關

2022/2/1 16:28（2/1 17:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市1日新增9例確診，主要仍是大寮區幼兒園及高雄港的群聚感染延伸。市長陳其邁表示，幼兒園傳播鏈初步排除與高雄港傳播鏈有關，應屬於北部地區。（高雄市政府提供）
高雄市1日新增9例確診，主要仍是大寮區幼兒園及高雄港的群聚感染延伸。市長陳其邁表示，幼兒園傳播鏈初步排除與高雄港傳播鏈有關，應屬於北部地區。（高雄市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市今天新增9例COVID-19確診個案，主要仍是大寮區幼兒園及高雄港的群聚感染延伸。市長陳其邁強調，新增確診者多已匡列在案，風險在控制範圍內，不須太過緊張。

陳其邁今天下午在防疫會議會後記者會表示，高雄市今天新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有8例在居家隔離期間發病，風險在控制範圍內，不用太緊張。

陳其邁並表示，幼兒園傳播鏈的病毒是COVID-19變異株Omicron的亞變種BA.1，跟高雄港的BA.2不同，初步排除與高雄港傳播鏈有關，應屬於北部地區。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天9例中有2例是高雄港家庭群聚感染，是指標個案案18186的2名同住家人，昨天解隔離前採檢確診；幼兒園部分新增6例，也是舊案的同住家人，均匡列在案。

潘炤穎說，另1名案18942是昨天公布的案18905同住家人，足跡遍布北中南，26日後停留高雄。案18942足跡包括獅湖國小、公車民族幹線90、高雄大遠百、漢神巨蛋購物廣場等。其餘個案可傳染期在防疫旅館居隔中，因此不須公布足跡。

陳其邁說，昨天公布的牙科醫護確診者，較擔心有院內感染，因此市府匡列採檢相關接觸者共122人，結果全數陰性。（編輯：陳政偉）1110201

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
延伸閱讀
高雄市防疫加嚴 電影院廳內2日起禁止飲食桃園增4例與物流公司相關 擴大採檢700人釐清職場傳播鏈桃園再增5處確診者足跡 曾到藥局、市場及廟宇
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀