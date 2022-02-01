高雄確診足跡至饗食天堂、漢神巨蛋 幼兒園傳播鏈與高雄港無關

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高雄市1日新增9例確診，主要仍是大寮區幼兒園及高雄港的群聚感染延伸。市長陳其邁表示，幼兒園傳播鏈初步排除與高雄港傳播鏈有關，應屬於北部地區。（高雄市政府提供）

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄市今天新增9例COVID-19確診個案，主要仍是大寮區幼兒園及高雄港的群聚感染延伸。市長陳其邁強調，新增確診者多已匡列在案，風險在控制範圍內，不須太過緊張。

陳其邁今天下午在防疫會議會後記者會表示，高雄市今天新增9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有8例在居家隔離期間發病，風險在控制範圍內，不用太緊張。

陳其邁並表示，幼兒園傳播鏈的病毒是COVID-19變異株Omicron的亞變種BA.1，跟高雄港的BA.2不同，初步排除與高雄港傳播鏈有關，應屬於北部地區。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天9例中有2例是高雄港家庭群聚感染，是指標個案案18186的2名同住家人，昨天解隔離前採檢確診；幼兒園部分新增6例，也是舊案的同住家人，均匡列在案。

潘炤穎說，另1名案18942是昨天公布的案18905同住家人，足跡遍布北中南，26日後停留高雄。案18942足跡包括獅湖國小、公車民族幹線90、高雄大遠百、漢神巨蛋購物廣場等。其餘個案可傳染期在防疫旅館居隔中，因此不須公布足跡。

陳其邁說，昨天公布的牙科醫護確診者，較擔心有院內感染，因此市府匡列採檢相關接觸者共122人，結果全數陰性。（編輯：陳政偉）1110201

（高雄市政府提供）

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