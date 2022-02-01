2/1新增16本土個案 高雄9例桃園7例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市政府宣布，電影院1日起加強管制，餐飲部可販售飲食，但影廳內須全程配戴口罩，禁止飲食。民眾大年初一前往電影院度過假期。中央社記者徐肇昌攝 111年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增60例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及44例境外移入，本土個案分別為高雄9例、桃園7例；另確診個案中無新增死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天透過影片表示，本土16例中，高雄9例，桃園7例。高雄9例中包含礁溪長榮飯店相關的幼兒園占6例，包括2對母子、還有一名幼兒園學生及這名學生的哥哥；高雄港相關的有2例，為同住家屬的小孩，為一對姊弟。

莊人祥指出，最後有一名感染源待查，這名案號18942為昨天一名新北至高雄玩國中生個案的父親，在1月10日入境，在高雄的防疫旅館檢疫，1月23日期滿採檢是陰性，1月25至30日都是在高雄活動；有關此個案及其小孩的部分，疫調的足跡都還在調查。

桃園7例部分，莊人祥說，大溪某物流公司有4例，累積目前6例，今天這4例中有3例是員工、1例是同住家人，公司已經採檢343人，除了3例員工陽性，其他都是陰性，陸續採檢中；目前匡列這間公司約207人居家隔離。

另外，莊人祥提到，加貝爾幼兒園相關有1例，是其中一名個案的保母；另外還有亞旭電腦移工2例。

指揮中心說明，今天新增境外移入個案為33例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自馬來西亞20例、美國6例、英國3例、日本2例、波蘭、菲律賓、越南、巴西、印度、巴拿馬、瑞典及法國各1例移入；另5例調查中。入境日介於今年1月17日至1月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計568萬4887例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含566萬5865例排除），其中1萬8850例確診，分別為3715例境外移入，1萬5081例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。（編輯：陳政偉）1110201