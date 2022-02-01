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桃園增確診者足跡 曾至網室菜園大湳市場及超商
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桃園增確診者足跡 曾至網室菜園大湳市場及超商

2022/2/1 12:11（2/1 12:24 更新）
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桃園市政府1日公布確診者公共場所足跡，確診者曾前往網室菜園、7-11靖欣門市及大湳市場等3處。（桃園市政府提供）
桃園市政府1日公布確診者公共場所足跡，確診者曾前往網室菜園、7-11靖欣門市及大湳市場等3處。（桃園市政府提供）
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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市政府今天公布確診者公共場所足跡，範圍都在八德區，確診者曾前往網室菜園、7-11靖欣門市及大湳市場等3處，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府上午發布新聞稿，新聞處長詹賀舜表示，市府呼籲民眾提高警覺，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18885及案18950，從1月17日至30日期間的公共場所足跡。

詹賀舜指出，相關個案1月17日至29日曾到八德區重慶街網室菜園；1月19日晚間曾至八德區興仁路「7-11靖欣門市」；1月23日及30日曾至八德區「大湳市場」。

詹賀舜說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：陳政偉）1110201

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