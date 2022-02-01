桃園再增5處確診者足跡 曾到藥局、市場及廟宇

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桃園市政府1日下午再公布確診者新增的公共場所足跡，範圍包含桃園、大溪及八德區。（桃園市政府提供）

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市政府今天下午再公布確診者新增的公共場所足跡，範圍包含桃園、大溪及八德區，確診者曾前往藥局、車行、廟宇、超商及新永和市場等5處，提醒足跡重疊民眾自我健康監測。

桃園市政府下午發布新聞稿，新聞處專委吳安琪表示，上午已公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18885及案18950，從1月17日至30日期間的公共場所足跡，經疫調後再公布案18886及案18975從1月24日到30日的公共場所足跡。

吳安琪指出，相關個案1月24日下午曾到八德區的「興豐藥局」；1月24日至29日曾到八德區「GW群維車行」；1月28日晚間曾到大溪區「福南宮」；1月29日上午曾到桃園區「新永和市場」；1月29日至30日曾到大溪區「全家大溪仁美店」。

吳安琪說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：陳政偉）1110201