更多編輯台推薦新聞：
影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴
國際

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

過年後求診失眠多2成 醫生建議維持作息睡前別飲酒
生活

過年後求診失眠多2成 醫生建議維持作息睡前別飲酒

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄確診足跡至饗食天堂、漢神巨蛋 幼兒園傳播鏈與高雄港無關
首頁 / 生活

桃園增4例與物流公司相關 擴大採檢700人釐清職場傳播鏈

2022/2/1 16:41（2/1 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長鄭文燦（右）表示，桃園市1日新增7名確診者，個案全在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關新增2例、加貝爾幼兒園相關新增1例、某物流公司相關新增4例。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月1日
桃園市長鄭文燦（右）表示，桃園市1日新增7名確診者，個案全在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關新增2例、加貝爾幼兒園相關新增1例、某物流公司相關新增4例。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長鄭文燦表示今天新增7名確診者，個案全在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關增2例、加貝爾幼兒園相關增1例、某物流公司相關增4例，更針對曾進出的700人擴大採檢。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，鄭文燦下午主持疫情說明記者會中表示，新春期間防疫工作不中斷，市府持續針對幾條關鍵傳播鏈進行擴大採檢，其中案18947、18948為亞旭電腦匡列居隔對象，在居隔期間採檢陽性確診；案18949為八德區加貝爾幼兒園相關接觸者案18706的媽媽，居隔期間採檢陽性確診。

鄭文燦說，市府昨天特別針對某物流公司進行環境調查，並安排醫院團隊採檢物流公司343人，有3人採檢陽性確診，分別為案18975、案18976及案18977，其中案18976及18977為同一工作區員工，至於案18975為公司清潔人員。

另外，案18950為先前確診者案18886的同住家人；這家公司累計5名員工及1名密切接觸者確診，為確保職場及社區安全，除昨日採檢343人，市府今天將針對700名曾進出物流公司的人員進行擴大採檢。經初步疫調，匡列物流公司238人進行在家居家隔離，若家中環境不符合居家隔離條件，市府將安排至防疫旅館隔離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭文燦指出，新春期間市府同樣以高標準防疫，由於這家物流公司具相當規模，為阻斷疫情，市府希望利用春節期間釐清職場可能的傳播鏈輪廓。

鄭文燦說，春節期間，桃園社區採檢站仍持續開設，初一及初二中壢區中正公園採檢站及桃園區中路運動公園採檢站開放一般民眾採檢；初三至初六包含桃園火車站後站停車場、中壢區自強活動中心、中壢區龍岡採檢站、八德區綜合大樓、平鎮區新勢市民活動中心、大園市民活動中心等6處採檢站提供採檢服務，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要都可前往採檢。（編輯：陳政偉）1110201

延伸閱讀
桃園再增5處確診者足跡 曾到藥局、市場及廟宇桃園增確診者足跡 曾至網室菜園大湳市場及超商走春拜廟防疫規定 禁飲食停搶頭香
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族