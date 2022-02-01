桃園增4例與物流公司相關 擴大採檢700人釐清職場傳播鏈

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長鄭文燦表示今天新增7名確診者，個案全在匡列範圍內採檢確診，其中亞旭電腦相關增2例、加貝爾幼兒園相關增1例、某物流公司相關增4例，更針對曾進出的700人擴大採檢。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，鄭文燦下午主持疫情說明記者會中表示，新春期間防疫工作不中斷，市府持續針對幾條關鍵傳播鏈進行擴大採檢，其中案18947、18948為亞旭電腦匡列居隔對象，在居隔期間採檢陽性確診；案18949為八德區加貝爾幼兒園相關接觸者案18706的媽媽，居隔期間採檢陽性確診。

鄭文燦說，市府昨天特別針對某物流公司進行環境調查，並安排醫院團隊採檢物流公司343人，有3人採檢陽性確診，分別為案18975、案18976及案18977，其中案18976及18977為同一工作區員工，至於案18975為公司清潔人員。

另外，案18950為先前確診者案18886的同住家人；這家公司累計5名員工及1名密切接觸者確診，為確保職場及社區安全，除昨日採檢343人，市府今天將針對700名曾進出物流公司的人員進行擴大採檢。經初步疫調，匡列物流公司238人進行在家居家隔離，若家中環境不符合居家隔離條件，市府將安排至防疫旅館隔離。

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鄭文燦指出，新春期間市府同樣以高標準防疫，由於這家物流公司具相當規模，為阻斷疫情，市府希望利用春節期間釐清職場可能的傳播鏈輪廓。

鄭文燦說，春節期間，桃園社區採檢站仍持續開設，初一及初二中壢區中正公園採檢站及桃園區中路運動公園採檢站開放一般民眾採檢；初三至初六包含桃園火車站後站停車場、中壢區自強活動中心、中壢區龍岡採檢站、八德區綜合大樓、平鎮區新勢市民活動中心、大園市民活動中心等6處採檢站提供採檢服務，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要都可前往採檢。（編輯：陳政偉）1110201