走春拜廟防疫規定 禁飲食停搶頭香

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國內疫情持續延燒，農曆春節將至，指揮中心已宣布春節宗教集會活動相關指引，桃園市慈護宮配合防疫安排參拜動線，控制人流，也提醒民眾落實防疫、全程配戴口罩。中央社記者施宗暉攝 111年1月28日

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北28日電）春節連假將至，指揮中心今天重申春節期間宗教與集會活動，務必落實防疫規定，注意人流動線、禁飲食與戴口罩等，並籲政治人物是公眾表率，禁止跑攤以免疫情傳播。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天重申宗教集會相關防疫規範調整，並感謝宗教團體配合防疫，取消搶頭香等大型聚會活動。

陳宗彥說，春節期間進入宗教場所，務必要戴口罩配合並指引，落實實聯制與量體溫，務必保持社交距離，尤其民眾前往寺廟拜拜、點光明燈、解籤等，要落實人流控管，神職人員也要全程戴口罩。

集會活動方面，陳宗彥說，搶頭香、搶春牛、遶境等很多活動都取消，他再次呼籲，民選公職人員或行政官員首長，尤其地方首長跟政府官員，以及欲參選的新人，都要當公眾表率，一場場選舉跑攤，可能形成傳播媒介，請務必配合，禁止跑攤。

餐飲部分，陳宗彥說，為避免不必要的病毒傳播，宗教場所禁止飲食，場所內若供應湯圓等餐食，必須密封裝盒外帶，禁止現場分裝。

陳宗彥也說，香客大樓除同住家人外，皆採1人1室；若廟方無法每次都清消籤筒、筊杯與供盤等，則禁止提供，並強烈建議民眾自備祭祀器具，盼藉由上述措施，讓全民安心過好年。

此外，媒體提問花蓮縣警局主任秘書方世君接種BNT疫苗後持續發燒，今天上午病逝。陳宗彥也回應，方世君於18日第3劑接種輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，接種後高燒，26日辦公時身體不適送至花蓮慈濟醫院，今天上午11時離世。

陳宗彥說，花蓮慈濟醫院有詳細診斷，是否通報疫苗不良事件，讓花蓮慈濟醫院專業處理，花蓮縣警局會全力協助家屬辦理後事。（編輯：陳政偉）1110128

（指揮中心提供）