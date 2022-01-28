北市宣布2.5級防疫指引 打2劑疫苗才能內用

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（中央社記者蕭博文、陳怡璇台北28日電）台北市政府今天提出2.5級有條件禁止內用的餐廳防疫指引，市長柯文哲呼籲有打疫苗的人才去餐廳吃飯，沒打疫苗的人不要去，但隨疫情變化，命令會改變。

台北市政府今天舉行防疫因應記者會，柯文哲在會中表示，昨天北市7大醫院共篩檢1704人，沒有新增陽性案例，顯示目前台北市社區沒有擴散感染跡象，但還是花了很大力氣進行匡列工作。

柯文哲說，既然這麼多人打了疫苗，就算有感染也不容易傳開，因此不贊成現階段升到三級警戒，但在二級警戒之下，仍要面對吃飯還是最危險的事實。

柯文哲呼籲，賣場還是要進行人流管制、保持社交距離並嚴格要求配戴口罩。

餐廳內用部分，柯文哲說，沒保證接種疫苗的人不會被感染，但是完整接種者不易被感染，萬一被感染也不易傳染別人，因此在使用疫苗護照前，呼籲餐廳負責人要確認員工打滿疫苗2劑超過14天並按時接種第3劑，即台灣定義的綠燈。

柯文哲說，顧客部分，若打滿2劑超過14天及按時接種第3劑，因為不易感染、傳染，比較安全，這種人去餐廳吃飯可以，若非安全綠燈者，建議外帶或外送，要去餐廳就使用包廂吃飯，不要製造大家的麻煩。

柯文哲表示，現階段是有條件禁止內用，會觀看感染狀況，若實在太危險，就會用強制手段要求，呼籲業者提供安全服務，顧客自己也心理有數，不是綠燈請不要內用，不然就使用包廂。

柯文哲另外表示，北市還沒有失控感染，但代價太大、居隔人數多，若禁止餐廳內用傷害經濟太大，寧可讓經濟80%運作，不打疫苗的人就不要來搗蛋，目前先這樣呼籲，哪一天要是真的有社區感染，就用強硬手段。

根據北市府提供的台北市餐飲防疫指引指出，2.5級高風險為有條件禁止內用，依疫苗施打情形及風險程度管制，未接種疫苗、接種1劑疫苗者僅能外帶、外送或使用獨立包廂，接種2劑疫苗者可進入餐飲場所內用，12歲以下孩童，可於接種2劑疫苗者隨行下內用。（編輯：張銘坤）1110128