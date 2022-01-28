新北情侶與染疫房仲聚餐 男女2人都確診

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天公布新增2名COVID-19本土個案，1例為蘆洲案18397的女友，案18397是北市房仲確診者的朋友，曾一起共餐，案18397先確診，女友也染疫；另1為亞東醫院陪病女子。

新北市政府衛生局今天下午公布2起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，分別是新莊區案18746，為20多歲女性，她是台北市房仲確診個案（案18375）在新北蘆洲區友人（案18397）的女友。

衛生局指出，案18746完成接種2劑疫苗，1月17日與男友一起和房仲確診個案聚餐，1月22日男友採檢陽性後，她遭匡列接觸者居家隔離。

這名女子在27日（隔離第6天）出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀再次採檢，核酸檢測（PCR）陽性、Ct值20.38。她目前轉入專責病房隔離治療，個案活動足跡與接觸者均與男友相同。

另外，衛生局表示，亞東醫院新增1例案18748，為20多歲女性，1月18日到亞東醫院陪病照顧外婆，20日院內PCR陰性，25日快篩陰性，26日晚間出現不適症狀，再度採檢PCR陽性，Ct值20.4，已經轉收治專責病房隔離治療。

衛生局指出，這名女子就是昨天亞東醫院主動公布的母子染疫案所匡列隔離民眾中，為陰轉陽的個案。確診女子是母子染疫案件同一樓層隔壁病房的陪病者，照護期間都在醫院活動，感染源配合醫院疫調釐清。

亞東醫院27日發布新聞表示，篩檢驗出一名PCR陰轉陽的陪病者，與母子染疫案為隔壁病房關係，依空間時序研判為同一傳播鏈，詳細基因序列及疫調，仍依中央流行疫情指揮中心判斷為主。

新北市長侯友宜今天前往新店區公所暨行政園區訪視慰勞後接受聯訪指出，亞東醫院針對女陪病者確診個案，除基因定序外，也會針對匡列居家隔離民眾做好採檢。

侯友宜說，亞東醫院醫護人員已採檢1萬5000人次都是陰性，醫院去年一整年在防疫扮演最重要關鍵角色，院方很願意積極面對，相信院方非常有經驗，已全面備戰，可積極努力守住防疫。

至於餐廳的防疫管制，侯友宜表示，「餐廳業者比我們還擔心」，市府要求落實防疫作為，稽查若發現有違規會先以規勸為主，不立即改善才會處罰。

侯友宜指出，除餐廳外，只要人潮擁擠的地方，都會落實人流管控，尤其春節期間許多北部人回到南部故鄉，提醒民眾運輸過程做好防疫。（編輯：戴光育）1110128