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1/28增27本土44境外 北市房仲群聚增6例、桃園3感染源不明

2022/1/28 14:06（1/28 15:22 更新）
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國內28日增27例本土個案，其中北市房仲（案18375）相關增6例最多。（指揮中心提供）
國內28日增27例本土個案，其中北市房仲（案18375）相關增6例最多。（指揮中心提供）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北28日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增27例COVID-19本土病例境外移入44例，大多與原有群聚案相關，雙北房仲相關增6例最多，桃園市新增3例感染源不明個案。（編輯：卞金峰）1110128

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為27例本土個案及44例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及菲律賓各8例、中國5例、印尼3例、日本、瑞典及越南各2例、孟加拉國、荷蘭、土耳其、英國、奧地利及丹麥各1例移入；另8例調查中。入境日介於今（2022）年1月13日至1月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,613,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5,594,976例排除），其中18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例（案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除），累計126例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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（指揮中心提供）
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