八德攤商確診休市3天 桃市府資科局廠商家人確診

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市長鄭文燦今天表示，新增確診的八德公有零售市場攤商感染源不明，將休市3天、採檢所有攤商；桃園資訊科技局機房有委外廠商的家人確診，已要求市府相關單位進行快篩。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增27例COVID-19本土病例，桃園市佔11例。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，這11例中有1例（案18747）與華盛頓幼兒園染疫相關，曾與染疫童一起搭娃娃車，居隔期滿採檢確診；2例（案18707、案18708）與遠雄自由貿易港區有關，是亞旭電腦的菲律賓籍移工、居隔期間採檢確診。

鄭文燦表示，有2例與八德區加貝爾幼兒園相關，分別為某學童保母的10歲以下女兒（案18706），已針對就讀安親班和學校居家隔離53人，以及某學童的同住祖母（案18756）。

鄭文燦表示，1例（案18759）為60多歲女性，曾到農家樂小吃店用餐，與龍潭58歲退休人員（案18514）足跡重疊；2例是案18555（有雙北足跡）的同住媽媽（案18709）和嫂嫂（案18710），已再匡列12人居家隔離。

鄭文燦表示，其餘部分包括1例（案18752）是一名印度籍醫生，去年10月回印度、11月27日入境台灣，昨天為了出國時自費採檢確診，研判是舊案。

鄭文燦表示，感染源不明部分，包括一名20多歲男性（案18757），在某物流公司上班，社區採檢站採檢確診；一名20多歲的八德公有零售市場攤商（案18758），社區採檢站採檢確診，八德公有市場休市3天，今天下午就會安排所有攤商、市場工作人員在瑞興市民活動中心採檢，也開放附近居民採檢。

鄭文燦也說，桃園市政府資訊科技局所管理的電腦機房，有一名委外廠商工作人員的家人確診、這名工作人員目前PCR檢驗中，已要求電腦機房所屬的市府各單位、資科局等人員都要快篩。（編輯：張銘坤）1110128

（指揮中心提供）

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