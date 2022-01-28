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高雄染疫3人曾至宜蘭住宿 回溯採檢住客至1/14
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高雄新增7確診 陳其邁：2傳播鏈無社區傳播風險

2022/1/28 16:28（1/28 16:52 更新）
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高雄市長陳其邁28日表示，目前發現2條傳播鏈，1條為「高雄港群聚感染」，另1條為「一家4口赴宜蘭旅遊確診」。（高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁28日表示，目前發現2條傳播鏈，1條為「高雄港群聚感染」，另1條為「一家4口赴宜蘭旅遊確診」。（高雄市政府提供）
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄今天新增7例本土個案，市長陳其邁表示，目前發現2條傳播鏈，1條為「高雄港群聚感染」，另1條「一家4口赴宜蘭旅遊確診」，都是匡列隔離期間篩出，並無社區傳播風險。

高雄市今天新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，陳其邁下午在防疫會議會後記者會表示，7例中有4例是高雄港匡列隔離對象，在防疫旅館中二採轉陽，並無社區傳播風險；另3例為一家4口前往宜蘭旅遊確診，3例都是同住家人，目前正進行接觸者匡列隔離。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，昨天發現可能有2條傳播鏈存在，其中1條為既有高雄港群聚感染，新增4例分別為案18704、18705、18750、18751。案18704在案18367確診後，1月22日被匡列隔離在案，昨天因症就醫轉陽性。

案18705則是案18469同住家人，23日遭匡列隔離，昨天因症就醫採檢陽性；案18751、18750、18565、18517為同住家人，但案18517確診後，3代4人均確診，案18750、18751昨天均出現症狀轉陽，4例新增個案都已匡列隔離在案。

另3例宜蘭出遊個案部分，潘炤穎指出，一家4口1月15日到18日開車前往宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店入住，返回高雄後出現症狀，全家目前是爸爸未確診。指標個案的案18703在1月20日出現症狀，23日和幾名友人聚餐，2名分別為5歲、10歲小孩昨天確診。市府現在已完成擴大採檢，密切接觸者3名家人採檢陽性，後續會依疫調掌握足跡全面匡列。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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足跡部分，案18705去過丹丹漢堡西子灣店、麻古茶坊旗津店，以及旗津廟前路麵店；案18750匡列隔離前足跡包括鼓山綠川麵館、家樂福高雄愛河店、旗津大學城早餐店、旗津渡輪站、春風冷飲等；案18751則去過旗津7-ELEVEN貝殼門市。

至於一家4口3例家庭群聚案足跡，潘炤穎說，包括大寮諾貝爾鳳林幼兒園、大寮麥當勞、三民區寶業滯洪池、鳳山五甲石二鍋、鳳林三路郵局、大寮全聯福利中心、樂獅英語大寮分校等。（編輯：孫承武）1110128

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