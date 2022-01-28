高雄染疫3人曾至宜蘭住宿 回溯採檢住客至1/14

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北28日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，新增27例本土病例有4例與宜蘭飯店相關，包括從高雄到礁溪住宿一家3人，回家後再傳染給台南聚餐友人，回溯採檢飯店住客至1月14日。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會公布，國內新增27例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，雙北房仲相關增6例、高雄港增4例、宜蘭礁溪長榮酒店相關增4例、桃園錢都相關增3例、桃園亞旭相關增2例。

除此之外，龍潭群聚、亞東醫院、華盛頓幼兒園各新增1例，桃園昨天確診的感染源不明個案（案18555）新增2家人確診；桃園另新增3零星個案不明感染源。

陳時中表示，高雄港新增的4例全數都在原本匡列範圍內，一採陰性，在隔離期間才轉為陽性，高雄港相關累計77人染疫。

陳時中指出，宜蘭礁溪長榮酒店再增4例確診，並非全在飯店內染疫，其中一名個案（案18703）帶著一家人從高雄開車到宜蘭旅遊，1月16日、17日入住飯店期間就出現症狀，後來1名小孩有症狀、1人無症狀，快篩均陰性，但因孩子症狀持續，因此2人再次PCR雙雙確診。

陳時中說，以往飯店對於住客追溯到1月19日，但因此狀況，將提前至14日，名單將提供給各縣市衛生局追蹤檢驗；另外，案18703回家後曾到台南聚餐，因此新增1名聚餐友人陽性，宜蘭礁溪長榮酒店相關累計13人確診。

陳時中指出，雙北房仲相關群聚新增6例，1例為房仲蘆洲友人的朋友、居家隔離期間轉陽，後來這名友人有模糊足跡重疊、曾到北市麵館用餐，感染給幼兒園老師，經採檢這所幼兒園有4名兒童、1名同事確診，累計12例。

亞東醫院原本有一名病人、陪病家屬確診，和原本染疫護理師之間沒有照顧關係，懷疑醫院內可能有傳染鏈，或是陪病家屬把病毒帶進醫院，目前同病房、相鄰病室也有一名陪病者（案18748）確診。

在桃園西堤、聯邦銀行方面，陳時中說，最近已較少有擴散的案例，今天僅新增1例幼兒園衍生出來的個案，因居家隔離期滿採檢確診，將轉到醫院繼續治療，對社區影響小。

陳時中表示，桃園龍潭退休人員相關個案增1例，為同餐廳共餐民眾（案18759）；錢都、加貝爾幼兒園相關增3例，包括染疫幼童的保母、保母小孩及阿嬤；桃園亞旭也新增2名員工確診，均在居家隔離期間陰轉陽確診。

桃園新增3例感染源不明個案，陳時中表示，新增個案包括1名工廠員工（案18677），已匡列採檢工廠相關人員共654人全陰性；案18687是外籍人員，因Ct值高達40、需2採釐清；另有2名個案是自行到社區採檢站檢出，分別為案18757、案18758，疫調進行中。

陳時中說，昨天因就醫採檢確診的個案（案18555），感染源雖然仍不明，但匡列採檢個案媽媽、嫂嫂都染疫。

陳時中指出，目前國內仍維持「2大2小」傳播鏈，2個小的傳播鏈接觸個案仍陸續有出現確診者，高雄港相關則大多是居家隔離期間確診，情況相對樂觀，加把勁應可控制住。（編輯：管中維）1110128