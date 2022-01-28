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台北市房仲傳播鏈至少增4人染疫 補習班學生家長居家隔離確診【獨家】

2022/1/28 09:27（1/28 10:04 更新）
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台北市染疫房仲傳播鏈至少增4人染疫，包含補習班學生及家長。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台北市染疫房仲傳播鏈至少增4人染疫，包含補習班學生及家長。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）北市房仲一家3口群聚擴大，松山區一名老師確診後，匡列幼兒園及補習班共147人居家隔離，其中有3、4名學生及1名家長昨天晚間確診，市府今天將派採檢車進駐校園擴大採檢。

台北市士林區一家3口日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），確診圓山飯店女廚師從事房仲業的哥哥（案18375）曾與新北個案（案18397）吃火鍋，案18397又去松山區南川麵館內用，傳染給一名幼兒園及補習班老師（案18590）。

相關人員指出，案18590共導致147人被匡列居家隔離，其中有3、4名補習班學生及1名家長在昨天晚上採檢出陽性確診。

知情人士向中央社記者透露，學生來自不同小學，狀況都不嚴重，雖然已經放寒假，北市府今天下午仍將派2台採檢車進駐學生就讀的小學，替與確診者同班的親師生擴大採檢。

台北市衛生局則表示，今天將會做很多採檢，相關訊息待中央流行疫情指揮中心公布後進一步說明。

台北市政府發言人陳智菡指出，針對補習班是否有群聚感染，若有新訊息會在下午記者會統一發布，並呼籲民眾，因為近期多條傳播鏈齊發，北市府認為必須擴大匡列以免錯放，雖遭部分民眾批評，但也因此找出更多感染者，希望匡列速度跑得比病毒快，積極處理讓市民過好年。（編輯：卞金峰）1110128

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