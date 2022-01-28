鄭文燦：桃園新增確診都可追溯 職場採檢全陰性

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桃園市長鄭文燦28日指出，社區採檢站27日採檢3856人，有新增個案但都是可追溯範圍。圖為遠雄自貿港區篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市長鄭文燦今天指出，遠雄自貿港區內低風險的企業可恢復營運；社區採檢站昨天採檢3856人，有新增個案但都是可追溯範圍；針對昨天2確診個案的職場採檢約1000人，全數陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，桃園國際機場、聯邦銀行、西堤餐廳、遠雄自由貿易港區、加貝爾幼兒園、錢都日式涮涮鍋等發生群聚，多處職場、社區也出現待釐清感染源個案。

鄭文燦今天上午主持桃園市府防疫專案會議後表示，遠雄自由貿易港區內低風險的企業可恢復營運，其他的要完成居隔及採檢；加貝爾幼兒園及錢都日式涮涮鍋（桃園八德介壽店）屬於同一個群聚，匡列隔離範圍要繼續採檢。

鄭文燦指出，龍潭58歲退休人員（案18514）的足跡包含龍潭石門山登山步道的卡拉OK、龍潭區農家樂小吃店；在農家樂小吃店、錢都有足跡重疊的民眾要出來採檢，市府也已發送細胞簡訊、根據訂位資料等逐一通知。

他表示，針對昨天某移工確診（案18677）所屬職場採檢，645人全數陰性；針對幼兒園相關個案（案18614）服務的龜山某科技大廠，職場採檢348人，結果全數陰性。

鄭文燦指出，桃園市目前有14個社區採檢站，昨天採檢3856人，有新增個案都是匡列採檢、或是可追溯的範圍；採檢站會持續到31日除夕當天，過年期間會保留中路運動公園、中壢中正公園採檢站，大年初三以後恢復到8個採檢站。

他表示，針對過年期間的疫苗接種，醫療院所部分，衛生局會再統計公告；市府部分，會在今天、明天、2月4日、2月5日，在桃園巨蛋體育館及中壢區的桃園榮民服務處開設大型接種站。

屆時將提供BNT、高端疫苗，第1至3劑都可以接種；第21期的疫苗接種，桃園市會有37處疫苗接種站，單日施打莫德納疫苗，雙日施打BNT疫苗。

鄭文燦表示，已發給基層醫療院所3萬份快篩試劑，提供有症狀的就診民眾使用；企業移工篩檢專案部分，中央規定的聘僱50名移工以上的企業部分約有4萬8370人，今天都全數完成快篩。

他指出，目前桃園的教職員工及學生共有30人確診、735人居家隔離，直至除夕夜還會有100名師生還在隔離，市府會協助關懷。

鄭文燦表示，希望教育人員在2月11日開學前都能夠完成第3劑疫苗接種；長照人員、住民第3劑如果不方便，可以請衛生局協助安排接種。（編輯：戴光育）1110128