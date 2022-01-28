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永豐銀台南永康分行女員工確診 曾到超商及異人館

2022/1/28 16:07（1/28 16:24 更新）
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國內本土疫情持續延燒，台南市政府28日表示，永豐銀行台南永康分行1名女性員工確診COVID-19，市府獲報後已緊急派員前往分行加強環境清消。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月28日
國內本土疫情持續延燒，台南市政府28日表示，永豐銀行台南永康分行1名女性員工確診COVID-19，市府獲報後已緊急派員前往分行加強環境清消。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月28日
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（中央社記者張榮祥台南28日電）永豐銀行台南永康分行1名女性員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台南市政府今天公布足跡，包括永康分行、7-11、萊爾富、異人館，業者停業1天清消，共匡列313人。

台南市長黃偉哲今天主持台南市COVID-19防疫記者會指出，台南新增1例，案18712是30多歲銀行行員，已接種3劑COVID-19疫苗。23日自行開車前往高雄案18703的朋友家中聚餐，26日出現發燒、全身痠痛及喉嚨痛症狀，27日得知案18703確診後，立刻前往醫院採檢確診。

台南市政府衛生局長許以霖公布足跡圖，他表示，案18712曾在24日自行開車到永豐銀行永康分行、永康區東橋七路7-11橋鈺門市，25日開車到永豐銀行永康分行、異人館中華店、歸仁區中正南路萊爾富歸仁武東店。

目前，衛生局已匡列313人，其中32人居家隔離（職場客戶4人、職場接觸者17人、朋友1人、親友10人；28人採檢陰性），281人自我健康監測（職場客戶238人、超商員工3人、超商顧客9人、異人館員工10人、異人館顧客21人）。（編輯：郭諭儒）1110128

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
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