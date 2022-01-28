國泰世華大甲分行員工家屬確診 行員全居家隔離

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國泰世華大甲分行28日發布公告指出，有行員的家屬確診COVID-19。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者郝雪卿、蘇思云台中28日電）國泰世華大甲分行今天發布公告指出，由於有行員的家屬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所有分行員工進行居家隔離，請客戶改到清水或沙鹿分行辦理業務。

國泰世華銀行今天發布聲明，大甲分行有一名員工的家屬在1月27日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），該名員工經PCR檢測，1月28日上午PCR結果出爐為陰性，其餘分行員工也已完成快篩，結果都呈陰性。

國泰世華銀行表示，為求謹慎，分行已在1月27日完成全面消毒，1月28日進行該分行預防性的居家隔離，同時透過備援機制，確保營運不中斷。分行員工工作期都遵守防疫規定，全程配戴口罩、定時量體溫，並進行手部清潔消毒。

對於台中市出現本土確診個案，台中市長盧秀燕將於下午3時召開記者會說明疫情及相關疫調，台中市環保局也已接獲通知展開環境清消作業。（編輯：戴光育）1110128