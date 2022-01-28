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桃園新增14處疫調足跡 賣場、超商、托嬰中心入列

2022/1/28 11:23（1/28 11:37 更新）
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桃園市政府28日公布最新遠雄自貿港區及社區相關個案足跡。（桃園市政府提供）
桃園市政府28日公布最新遠雄自貿港區及社區相關個案足跡。（桃園市政府提供）
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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市政府今天上午公布最新遠雄自貿港區及社區相關個案足跡，包括家樂福、大潤發、動物醫院、托嬰中心、百貨商場、便利超商等共14處。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情持續，桃園市政府今天上午公布社區個案18677、18687、18709、18710及遠雄自由貿易港區確診個案足跡。

桃市府指出，社區個案曾在1月14日至26日間，去過家樂福中原店、大潤發平鎮店、家樂福平鎮店、7-11金學門市、元氣動物醫院三民總院、愛媽咪托嬰中心、大湳市場、邦力醫療器材、好朋友百貨商場、陽明運動公園10處。

另外，遠雄自貿港區個案曾在1月22日中午至龜山區戶政事務所，1月23日上午至萊爾富龜山同福店、晚間至家樂福超市萬壽二店，1月25日上午至全聯龜山大同門市。

桃市府表示，上述公共場所已完成環境清消，民眾如曾出入上述場所，於足跡重疊次日起14天內，進行自我健康監測。（編輯：郭諭儒）1110128

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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