桃機前進指揮所可望解編 遠雄自貿港區疫情漸獲控制

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）前進指揮所指揮官王必勝今天表示，最後一名確診者在桃機的足跡至28日就滿14天，應可達到解除前進指揮所條件，回歸桃機應變中心管理。他說，遠雄自貿港區疫情也漸漸獲得控制。

有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零及控制目標等問題，王必勝今天在桃園國際機場接受媒體聯訪說：「應該是都有」，從桃園國際機場4日晚間成立前進指揮所至今，歷經多次篩檢、動線調整及相關防疫作為，最近一次實施全員快篩也都是陰性。

至於遠雄自由貿易港區部分，王必勝指出，昨天驗出14名確診者，但都侷限在亞旭公司，所以事件中心還是在亞旭公司，後續會針對他們進行相關處理，不過確診者都在居家隔離中，大部分在集中檢疫所，另外一些是在家裡居隔，對社區影響比較小，應該可以說，遠雄自貿港區也漸漸得到控制。

王必勝說，針對遠雄自貿港區，公司風險不同就做不同的管理，可復工的就復工。但重要的是，先前遠雄的防疫作為不理想，指揮所已場勘過，不管在吃飯、休息、廁所、動線都做了新規劃，相關新規劃今天起都會落實，希望環境能夠更安全。

王必勝指出，遠雄自貿港區除了居隔的人以外，還是會把所有的人都列為自主健康管理，今天也會開始做快篩，後續的檢查也會再安排，一直會追蹤下去。

記者進一步追問，對於春節期間返台班機的採檢規劃，王必勝說，落地採檢部分每天都在做，目前陽性率都在下降，是否反映出國際疫情減緩的趨勢還要繼續觀察，落地採檢措施的重要在於從最前端把確診者攔下，不要再去影響其他防疫體系，前端源頭管理應該做好，所以還是會繼續，直到指揮中心調整政策。

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王必勝表示，今天也有BNT疫苗送達、日前還有莫德納來，BNT的量一直都是充足，莫德納需求較大，疫苗抵達後會趕快完成相關程序，提供第一線供民眾施打，現在的證據看起來就是，第3劑疫苗的施打還是有其重要性，希望大家還是踴躍的接種疫苗。

有記者提問「放棄模範公務員」一事，王必勝指出，「我不是模範公務員，不過我想我是盡心盡力的公務員」，現在防疫大家都還很緊張，疫情也很嚴肅，個人的事情不足掛齒。（編輯：卞金峰）1110127