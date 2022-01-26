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桃機前進指揮所將解編 機場強化第3劑疫苗接種

2022/1/26 20:23（1/26 20:36 更新）
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據桃園國際機場公司統計，目前桃機公司含CIQS的工作人員約1萬5000人，接種率分別為第1劑98.8%、第2劑96.7%、第3劑截至目前約46.2%，但統計數字不包含民航局管轄的民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空貨物集散站經營業、航空站地勤業、空廚業等民航6業人員。桃機公司26日表示，將持續加強員工第3劑疫苗接種作業。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月26日
據桃園國際機場公司統計，目前桃機公司含CIQS的工作人員約1萬5000人，接種率分別為第1劑98.8%、第2劑96.7%、第3劑截至目前約46.2%，但統計數字不包含民航局管轄的民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空貨物集散站經營業、航空站地勤業、空廚業等民航6業人員。桃機公司26日表示，將持續加強員工第3劑疫苗接種作業。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）指揮中心指揮官陳時中日前表示，桃機前進指揮所將觀察至28日，若無特別情況將解編，桃機公司表示，將持續加強員工第3劑疫苗接種作業，截至目前為止施打率已超過4成6。

根據桃園國際機場公司統計顯示，目前桃機公司含CIQS（海關、移民署、檢疫、航警局等）的工作人員約為1萬5000人，接種率分別為第1劑98.8%、第2劑96.7%、第3劑約46.2%，但統計數字不包含民航局管轄的民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空貨物集散站經營業、航空站地勤業、空廚業等民航6業人員。

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桃機公司表示，雖然已加開場次為機場工作人員施打第3劑疫苗，不少員工因為接種第2劑疫苗後，未達到中央流行疫情指揮中心要求的接種第3劑間隔12週的規定，桃機公司未來規劃每週疫苗施打場次頻率時，會視符合接種資格員工的報名狀況，再依需求提供疫苗接種服務，滾動式檢討以滿足機場相關單位的需求。

因應桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中央流行疫情指揮中心在桃機成立前進指揮所，並由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，5日召開第一次工作會議。行政院蘇貞昌日前視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」表示，目前相關案例都在可控制範圍內，研判桃園機場前進指揮所將可解編。（編輯：李錫璋）1110126

桃機公司26日表示，將持續加強員工第3劑疫苗接種作業，目前已加開場次為機場工作人員施打，但仍有不少員工因未達指揮中心要求的接種第3劑間隔12週規定，未來在規劃每週疫苗施打場次頻率時，會視符合資格員工報名狀況，再依需求提供服務，滾動式檢討以滿足機場相關單位需求。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月26日
桃機公司26日表示，將持續加強員工第3劑疫苗接種作業，目前已加開場次為機場工作人員施打，但仍有不少員工因未達指揮中心要求的接種第3劑間隔12週規定，未來在規劃每週疫苗施打場次頻率時，會視符合資格員工報名狀況，再依需求提供服務，滾動式檢討以滿足機場相關單位需求。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年1月26日
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