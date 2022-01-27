桃園餐廳內用新制29日上路 新增1補習班停課14天

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市29日開始提高用餐管制3項新措施；桃園50名以上移工企業快篩有1人陽性、PCR檢驗中。教育局表示，受疫情影響，今天新增群倫補習班停課14天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，桃園國際機場、聯邦銀行、西堤餐廳、遠雄自由貿易港區等發生群聚，多處職場、社區、校園也出現不明感染源個案。

鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，桃園市29日開始提高用餐3項新措施，包括餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放；若餐廳配置無法減半座位，也須以屏風、包廂等方式替代、隔開距離，但目前沒有停止內用的規劃。

鄭文燦表示，先前感染源不明個案和昨天確診個案，都曾在1月16日去過錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店用餐，針對加貝爾幼兒園群聚案疫調後發現，幼兒園確診個案的1名家庭成員（阿嬤），也在1月16日去過這間錢都，初步判斷加貝爾幼兒園跟錢都之間有相關。

鄭文燦表示，希望1月16日去過錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店用餐的民眾出來採檢，市府已發了細胞簡訊，並清查訂位名單、電話通知；目前錢都內的店員檢驗結果都是陰性。

鄭文燦表示，針對昨天某幼兒園家長的職場採檢，647人全數陰性，今天還有確診者相關的兩個職場，各為1000人和750人，也會陸續進行採檢；遠雄自貿港中的亞旭電腦風險較高，其他廠商風險較低，目前由前進指揮所進行清零計畫。

鄭文燦表示，針對龍潭58歲退休人員（案18514）相關部分，已加強龍潭地區的採檢，並呼籲1月21日有去過龍潭區農家樂小吃店的民眾，以及去過龍潭石門山登山步道土地公廟旁卡拉OK唱歌的民眾都出來採檢。

鄭文燦表示，針對勞動部將協助聘僱50名以上移工企業進行移工快篩，桃園目前第一輪快篩，有2人陽性，經進一步PCR檢驗，1人確定陰性，1人檢驗中；第二輪要擴大到聘雇20名以上移工企業。

鄭文燦也說，針對基層醫療採取的快篩監測方案，已陸續分送3萬份快篩試劑給基層醫療院所，讓有上呼吸道症狀的民眾在就診的時候可以快篩。

鄭文燦表示，疫苗接種部分，BNT疫苗昨天有2萬4000多人接種，是這段時間以來最高；今天下午還有莫德納的專案接種，會分配給接種站，提供65歲以上的長者接種。

鄭文燦表示，有關疫情詳細狀況將在下午說明；桃園市政府教育局表示，受到疫情變化，今天新增群倫補習班停課14天至2月9日。（編輯：陳仁華）1110127