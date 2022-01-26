桃園確診者竹縣足跡 曾逛內灣老街與竹北居酒屋

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桃園市一名COVID-19確診個案20日曾到新竹內灣老街及竹北市私嚐串燒居酒屋用餐，新竹縣政府26日表示，獲報已派員進行足跡環境消毒，相關接觸者目前正由衛生局人員疫調中。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）桃園市確診者案18620曾在20日前往內灣老街逛街、與到竹北市私嚐串燒居酒屋用餐，新竹縣府今天晚間表示，已進行足跡環境消毒，相關接觸者目前正由衛生局人員疫調中。

新竹縣政府晚間發布新聞稿表示，中央今天公布桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案18620，為30多歲女性，新竹縣衛生局稍早接獲桃園市轉報，這名確診者足跡曾在20日下午1時至2時到新竹縣內灣老街逛街，沒有用餐，傍晚到竹北市私嚐串燒居酒屋用餐，停留約30分鐘。

縣府指出，另外，中央昨天公布的桃園市確診者案18555，為20多歲女性，發病日為1月19日，她曾於1月16日下午3時至6時到寶山鄉桔滿緣休閒農場採橘子，有戴口罩。

針對確診者相關足跡，竹縣環保局已進行環境消毒，也請業者自行全面消毒，相關接觸者目前正由衛生局人員疫調中，而足跡內容將視桃園市疫調狀況調整。（編輯：李錫璋）1110126