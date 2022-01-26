桃園確診者曾回苑裡探親 苗縣府急採檢公布足跡

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苗栗縣政府26日表示，桃園市確診個案（案18613）日前曾赴苑裡娘家探親，相關足跡點目前皆已完成清消，也已匡列相關人士採檢。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月26日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣政府今天表示，桃園市確診個案（案18613）22、23日曾返回苑裡鎮娘家探親，期間曾到苑裡郵局ATM領錢、到診所看診，已緊急啟動清消、採檢，並公布相關足跡。

苗栗縣政府晚間發布新聞稿指出，案18613為中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市八德區加貝爾幼兒園群聚案新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，Ct值25.7，經疫調這名30多歲女性曾於22、23日返回苗栗縣苑裡鎮娘家探親。

縣府表示，個案於22日晚間9時31分曾到苑裡郵局的ATM領錢，全程戴口罩停留約5分鐘；隔天23日上午9時5分至苑裡鎮小太陽診所看診，全程戴口罩，停留約1小時，因汽車停放安和診所停車場，於小太陽診所看診結束時已無法換代幣取車，故先行返家，之後於中午12時50分再至安和診所換代幣取車（未看診，僅與診所值班人員接觸）。

2家診所今天晚間及明天停業1天進行清消及靜置，縣府也完成周邊環境消毒作業。

縣府衛生局指出，與確診者有接觸的母親及兄弟3人經PCR採檢皆呈陰性，另匡列3處足跡場所接觸者共20名工作人員進行PCR採檢，採檢結果尚未出爐；此外，根據實聯制名單目前掌握計有71通，陸續通知民眾接受採檢。

縣府提醒，曾出入相關場所民眾進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，盡速佩戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，並通報1922或衛生局防疫專線037-722620協助就醫。（編輯：李錫璋）1110126