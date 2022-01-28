永豐銀台南永康分行員工確診 全面消毒停業一天

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（中央社記者吳佳蓉台北28日電）永豐銀行今天表示，台南永康分行有1名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），27日已緊急全面清消，今天停業1天，請客戶至鄰近分行辦理業務。

本土疫情擴大，永豐銀行今天表示，永康分行有1名員工確診，為維護其餘員工及客戶健康、降低感染風險，昨天晚間已針對辦公區域、營業廳全面消毒，並依台南市衛生局規定今天停業1天，並安排鄰近分行員工今天在永康分行門口引導客戶，維持營運不中斷。

永豐銀行說明，獲悉分行員工確診後，母公司永豐金防疫通報中心立即啟動相關防疫應變措施，依規通報金管會等相關主管機關。永豐銀行指出，永康分行其餘員工包含保全、清潔人員等16人，已於昨天下午經公司安排至高雄榮總台南分院進行PCR採檢，採檢結果全為陰性，目前皆在居家自主健康管理。

永豐銀行表示，因應本次Omicron本土疫情，上週已啟動相關防疫措施，基於降低群聚風險，先針對員工居住疫情熱區（桃園地區）以及同住家人自海外返台者優先啟動居家辦公，後續視疫情變化調整居家辦公比例。

為加強防疫，永豐金與各子公司辦公大樓已恢復門禁管制，謝絕外賓、訪客進入。目前全台永豐銀行分行、永豐金證券分公司等營業單位除既醫療口罩、面罩及隔板等防護外，也加配手套等防疫物資防杜感染風險。（編輯：楊凱翔）1110128