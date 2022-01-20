銀行開戶驗證仍須脫口罩 金管會：6原則強化防疫

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桃園聯邦銀行行員染疫事件，引發外界憂心開戶脫口罩驗證身分程序可能成為防疫破口。圖為民眾戴好口罩到銀行辦事。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北20日電）聯邦銀行行員染疫事件，引發外界憂心開戶脫口罩驗證身分程序恐成防疫破口。金管會今天指出，經過銀行公會和業者開會，研判實務上仍很難不脫口罩留存完整影像檔，因此目前銀行將以6原則強化防疫措施因應。

桃園疫情升溫，先前有確診者至聯邦銀行健行分行辦理開戶業務，後續造成10多名行員染疫，外界憂心開戶脫口罩驗證身分程序恐成防疫漏洞，為此金管會已請銀行公會研議是否有開戶脫口罩的替代方案。

金管會銀行局副局長童政彰今天說明，經過銀行公會和業者開會通盤檢討，由於臨櫃必須確實做好身分確認程序，實務上仍很難不脫口罩留存完整影像檔。

不過，銀行公會提出加強櫃台防疫6大原則，第一，鼓勵客戶使用線上服務；第二，臨櫃開戶執行KYC（認識你的客戶）程序時，應設置隔板、做好堡壘式防護，使環境空間有效隔離，客戶也必須全程配戴口罩，開戶留存影像檔時不得交談，在客戶離開時必須全面消毒；第三，提供行員充足防疫物資。

第四，依分行所在區域風險，提供不同程度防護措施，例如機場鈔券要先消毒再驗鈔等；第五，減少非必要外收服務；第六，加強分行環境防疫，落實民眾進入營業場所的防疫作為，包含戴口罩、量體溫、實聯制等，並提供客戶酒精清消、體溫監測，且針對取號機、等候椅、寫字台、密碼鍵盤等全面加強消毒。

童政彰表示，銀行公會14日將開會結論函報金管會，並已在18日正式發函通知所有銀行，各銀行必須依6大強化防疫原則落實執行，維護銀行行員及客戶安全。（編輯：林淑媛）1110120