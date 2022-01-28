更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄染疫3人曾至宜蘭住宿 回溯採檢住客至1/14
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情16/300

北市公布確診者足跡 包括幼兒園、補習班及多間餐廳

2022/1/28 15:59（1/28 16:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包括幼兒園、補習班、KTV及多間餐廳。（北市衛生局提供）
北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包括幼兒園、補習班、KTV及多間餐廳。（北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包括幼兒園、補習班、KTV及多間餐廳，還有高鐵左營站、南港站、駐台北印尼經濟貿易代表處等。

台北市衛生局公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，案18685多在南港區活動，包括全家經貿店、7-11馥樺門市、全聯Pxmart南港中信店、三重世貿公園共融遊戲場。

案18639則搭高鐵往返左營及南港站，並去過駐台北印尼經濟貿易代表處。

案18713、18714、18743、18744、18745的足跡則包括私立點點幼兒園、點點文理短期補習班、乒乒乓乓桌球旗艦館、盈嘉KTV、咖食堂等松山區地點；內湖區則有2處，為內湖大潤發店的大河屋燒肉丼串燒、民善街的愛˙熟成21牛肉麵。（編輯：李亨山）1110128

（北市衛生局提供）
（北市衛生局提供）
（北市衛生局提供）
（北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀