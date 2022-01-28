北市公布確診者足跡 包括幼兒園、補習班及多間餐廳
2022/1/28 15:59（1/28 16:08 更新）
北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包括幼兒園、補習班、KTV及多間餐廳。（北市衛生局提供）
（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市衛生局公布COVID-19確診者足跡，包括幼兒園、補習班、KTV及多間餐廳，還有高鐵左營站、南港站、駐台北印尼經濟貿易代表處等。
台北市衛生局公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，案18685多在南港區活動，包括全家經貿店、7-11馥樺門市、全聯Pxmart南港中信店、三重世貿公園共融遊戲場。
案18639則搭高鐵往返左營及南港站，並去過駐台北印尼經濟貿易代表處。
案18713、18714、18743、18744、18745的足跡則包括私立點點幼兒園、點點文理短期補習班、乒乒乓乓桌球旗艦館、盈嘉KTV、咖食堂等松山區地點；內湖區則有2處，為內湖大潤發店的大河屋燒肉丼串燒、民善街的愛˙熟成21牛肉麵。（編輯：李亨山）1110128
（北市衛生局提供）
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