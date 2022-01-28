5機場3港口赴離島恢復篩檢 有症狀須到院PCR檢測

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交通部宣布29日起重啟離島的機場快篩政策，包括從松山等5處機場及基隆港等3港口出發到離島的旅客，若現場有症狀須至醫院進行PCR檢測。圖為台北松山機場快篩站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北28日電）國內本土COVID-19疫情升溫，交通部今天宣布，29日起重啟離島的機場快篩政策，包括從松山等5處機場及基隆港等3港口出發到離島的旅客，若現場有症狀則暫緩行程，須至醫院進行PCR檢測。

近期國內COVID-19疫情升溫，為防堵疫情擴散到離島地區澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯與連江縣長劉增應日前聯合要求希望在台灣本島機場、港口設置快篩站，並重啟針對前往澎金馬3縣市的民眾全面快篩。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，重啟離島的機場快篩政策。

交通部航政司長何淑萍表示，從國內松山、台中、嘉義、台南及高雄等5機場，以及基隆、高雄與台南將軍港重啟快篩政策，若現場有症狀旅客，須暫緩行程並且配合到醫院PCR檢測，返家過程不得搭乘大眾運輸工具。

何淑萍指出，若旅客出發前14天有症狀者，現場須進行快篩陰性後，才能搭機或搭船，除非旅客持有當天24小時內的快篩陰性或PCR陰性報告，才不用快篩；無症狀旅客則是自願決定是否要進行快篩。

何淑萍說，旅客搭機或搭船前，需要提供健康聲明書，建議旅客先上網填寫，若篩檢結果為陽性而無法搭機或搭船者，退票免收手續費。

何淑萍提醒，由於明天的航班就開始執行，提醒旅客要提前報到，尤其14天內有症狀旅客要在90分鐘前抵達機場，有感冒或者上呼吸道症狀者，建議避免搭乘大眾運輸工具，並且盡速篩檢或就醫。（編輯：陳政偉）1110128