彭博全球防疫韌性排名 台灣進步18名升至第8

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）彭博今天公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣從上個月排名第26一舉進步18名，升至第8。阿拉伯聯合大公國登上榜首；沙烏地阿拉伯和芬蘭分別排名第2和第3；菲律賓再次墊底。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球，根據彭博（Bloomberg）最新的「全球防疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），台灣今年1月排名較去年12月躍升18個名次，在53個主要經濟體中排名第8。

這份排行榜評估12項指標，包括防疫措施效期、醫療品質、疫苗接種覆蓋率、整體死亡率等，以及衡量恢復旅行與放寬邊界措施上的進展。

彭博指出，這是台灣自2021年4月以來首度重回前10名，但近來COVID-19變異株Omicron造成確診病例增加，仍為國內疫情帶來不確定性。

報導說，由於Omicron變異株引發的症狀較輕以及疫苗接種的普及，死亡率保持在低位，疫情雖然更加來勢洶洶，但可能去得也快。因此，從英國到泰國，再到愛爾蘭和芬蘭，都在幾週內取消限制，在彭博全球防疫韌性排名提高。

這些國家不但沒有改變策略，反而對新型冠狀病毒採取更長遠的立場，這一點反映在1月的排行榜中。曾在11月位居榜首的阿聯再次排名第1，其成功源於幾個月來一直遵循的組合策略：高度依賴疫苗接種、持續開放旅行，以及Omicron疫情與其他地方相比規模較小。由於排除了恢復全面封鎖的可能性，阿聯經濟在油價反彈的幫助下，今年有望實現強勁的成長。

沙烏地阿拉伯也採取類似策略，疫苗接種率高，經濟前景強勁，本月上升18名排名第2；而芬蘭因在排行榜中開放旅行方面得分最高，本月升至第3名。

第4到第7名依序是土耳其、新加坡、智利、伊朗。台灣排名第8；韓國排名第9；日本第17名。

此外，美國下滑11名至第23名。堅持動態清零政策的中國和香港分別排在第18名和第33名。

菲律賓再次跌至最後1名，之前5個月裡有3個月排名墊底。菲律賓偏遠地區接種疫苗依然困難，而菲國的Omicron感染病例激增，比馬來西亞、印尼和泰國等其他東南亞國家更嚴重。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110128