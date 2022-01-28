5機場離島航線29日起恢復篩檢 現場可供旅客快篩

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部民航局今天發布新聞稿，配合中央流行疫情指揮中心規劃，松山等5處機場明天起提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者須於現場快篩，採檢陰性才可登機。

民航局說，明天起有9天春節連假，松山、台中、嘉義、台南、高雄等5處機場，有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場，將由指揮中心提供家用快篩試劑與工作人員防護裝備，協助旅客執行快篩。

民航局表示，過去14天內無症狀旅客可直接辦理登機，也可自願接受快篩。過去14天內有症狀旅客，如有24小時內快篩或PCR陰性證明，可辦理登機；無相關證明者，由機場工作人員提供快篩試劑，於指定場所、在工作人員陪同下自行採檢，採檢結果陰性者始可登機；採檢結果如為陽性，則由工作人員協助辦理退票，並安排就醫採檢。

根據指揮中心規劃，前往離島旅客於機場報到時，均應繳交或填寫健康聲明書，民航局與航空公司官網均已提供健康聲明書，旅客可先下載列印並填寫，縮短快篩與登機作業流程。

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民航局建議，無症狀旅客請提前60分鐘辦理報到，14天內有症狀或自願快篩旅客提早90分鐘報到，以免延誤行程，出發當天如有症狀，請不要前往機場，並立即聯絡衛生單位安排就醫採檢。抵達機場時如有症狀，由機場工作人員協助辦理退票，並安排至醫院進行PCR檢測。

民航局表示，已經協調各航空公司，對於因為有症狀無法搭機，或篩檢結果呈現陽性而無法搭機旅客，辦理退票均免收手續費。（編輯：陳政偉）1110128