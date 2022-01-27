華信航空闢高金航線 營運初期每日往返2班次

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（中央社金門縣27日電）為擴大服務往來金門的鄉親及旅客，華信航空開闢高雄－金門航線，今天首航，營運初期規劃每日往返2班次，運能提升，因應未來重大節慶疏運，也為地區觀光注入活水。

金門縣政府今天發布新聞稿指出，華信航空高金線首航機型ATR，縣長楊鎮浯也抵達高雄迎接，並一同搭上首航班機，滿載70人，上午8時20分從高雄起飛，9時15分抵達金門航空站，舉行灑水儀式迎接新航線開通，並由縣府發放口罩給每個到站旅客。

金門縣政府表示，航空運輸為金門對台交通唯一途徑，108年底遠東航空無預警停飛，衝擊運能。近2年來，經歷了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻到趨緩後的國旅熱潮，期間不斷向交通部民用航空局積極爭取運能，終於有華信航空加入，為未來重大節慶疏運航班協調增加更多彈性，更為地區觀光活絡注入一股活水。

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華信航空表示，高金線初期規劃每天往返2班，AE301 08:15、AE307 15:55每天分別於上、下午由高雄小港機場起飛前往金門；金門-高雄航線AE302 10:10、AE308 17:50則每日由金門起飛前往高雄。現已正式對外開放訂位。

為慶祝華信航空高雄-金門開航，回饋搭機旅客，華信航空特別推出開航雙重優惠，3月31日前購買並搭乘華信航空高雄-金門航班就享有網路優惠價，離島居民單程只要新台幣1300元起；並自1月27日至3月31日止共9週時間，週週抽出一名幸運旅客可獲得高雄-金門免費機票一張。（編輯：謝雅竹）1110127